Бунт в Кривом Озере: толпа пыталась устроить самосуд над полицейскими из-за убийства местного жителя (фото)

Как сообщает николаевское издание "Новости-N", "настоящее сражение" разыгралось возле Кривоозерской районной прокуратуры.

Все 6 полицейских, которые выезжали к дому Цукермана, по постановлению следователя были задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Было принято решение об этапировании их в Николаев.

Однако возле прокуратуры собрались несколько сотен жителей Кривого Озера, "полных решимости учинить самосуд над подозреваемыми в убийстве".

Когда задержанных начали выводить из прокуратуры, люди накинулись на них, несмотря на полицейский кордон. Раздавались крики: "Убийцы!", каждый пытался пнуть, ударить задержанного или хотя бы плюнуть в них.

По данным "Новостей-N", в результате некоторые из 6 задержанных получили телесные повреждения. После того, как всех погрузили в автозак, толпа начала раскачивать автомобиль и только чудом его не перевернула.

В процессе столкновения несколько сотрудников полиции, пытавшихся обеспечивать порядок, также получили телесные повреждения.

После этого жители райцентра начали собираться у райотдела полиции, требуя, чтобы к ним вышел начальник отдела. Здание райотдела окружила цепочка полицейских, экипированных в каски и бронежилеты с дубинками. Сообщается, что возле ворот райотдела переговоры с собравшимися пытался вести заместитель начальника Главного управления полиции в Николаевской области Артур Гаспаров. На месте находится также заместитель прокурора области Степан Божило.

Напомним, в ночь на 24 августа в Кривом Озере при противоречивых обстоятельствах скончался 31-летний местный житель Александр Цукерман.

Местные жители считают, что сотрудники полиции забили Цукермана до смерти на глаза у жены, матери и двоих детей. По словам соседей, семья была вполне благополучной, жила в достатке. Сам Цукерман также характеризуется положительно: ни в пьянстве, ни в буйном поведении никогда замечен не был.

При этом известно, что ночной инцидент произошел после ссоры Цукермана с женой, которая решила вызвать полицию. Изначально на выезд отправилось трое полицейских, однако мужчина сопротивлялся, и для его задержания отправили еще троих правоохранителей. В итоге в результате примененных "мер физического воздействия" Цукерман скончался. Судя по опубликованным фотографиям с места происшествия, он был избит, при этом находился в одних трусах.

Полиция открыла уголовное производство, предварительно, по признакам ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). Причастные к инциденту полицейские были отстранены от службы.