Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует реставрацию Казацкого знамени из коллекции Национального музея истории Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в Национальном музее истории Украины.

«Вся наша команда при помощи фонда «Украина XXI век», при помощи наших польских коллег, мы перейдем к реставрации еще одного знамени – Казацкого, который единственный в Украине имеет казацкий герб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, реставрация Казацкого знамени также станет знаковым событием для Украины, как и реставрация Гетманского знамени.