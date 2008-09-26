Тимошенко инициирует реставрацию Казацкого знамени
05:17, 26 сентября 2008Общество
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Об этом она сообщила журналистам
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует реставрацию Казацкого знамени из коллекции Национального музея истории Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам в Национальном музее истории Украины.
«Вся наша команда при помощи фонда «Украина XXI век», при помощи наших польских коллег, мы перейдем к реставрации еще одного знамени – Казацкого, который единственный в Украине имеет казацкий герб», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее мнению, реставрация Казацкого знамени также станет знаковым событием для Украины, как и реставрация Гетманского знамени.
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