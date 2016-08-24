На Николаевщине зреет бунт из-за смерти мужчины "после мер физического воздействия" при задержании полицией

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции Николаевской области, событие произошло в ночь на 24 августа.

В частности, согласно сообщению, около 3 часов ночи в полицию обратился 46-летний водитель такси с заявлением о том, что его избил мужчина, отобрав личные вещи и деньги.

По словам потерпевшего, он приехал на вызов по указанному адресу, к нему вышел домовладелец и, причинив ему телесные повреждения, отобрал у него сумку и 500 гривень.

"Прибыв к месту происшествия, полицейские установили, что правонарушитель на территории своего домовладения продолжает совершать противоправные действия, а его жена, услышав, что приехали правоохранители, молит о помощи и защите", - отметили в полиции.

В ведомстве подчеркивают, что мужчина оказал сопротивление, поэтому полицейские применили "меры физического воздействия и наручники".

"Мужчине, который продолжал оказывать сопротивление, в определенный момент стало плохо. Правоохранители вызвали карету скорой медицинской помощи, но медики уже констатировали смерть домовладельца", - сообщили в полиции.

На место происшествия прибыли представители прокуратуры и ГУ НП в Николаевской области.

Начато уголовное производство, предварительно, по признакам ч.3 ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Одновременно с проведением досудебного расследования руководством областной полиции проводится служебное расследование относительно предоставления оценки законности действий полицейских и факта возможного превышения полицейскими мер принуждения, по результатам которого будут приняты меры реагирования и предоставлена объективная правовая оценка события.

Сотрудники полиции, в отношении которых назначена проверка, отстранены от выполнения служебных обязанностей.

В свою очередь, как сообщает николаевское издание "Новости-N", в ночь со вторника на среду в Кривом Озере сотрудники местного отделения полиции "насмерть забили молодого человека".

По предварительным данным, инцидент произошел ночью в доме погибшего. Между мужем и женой произошла семейная ссора. После ссоры муж вышел из дома и лег спать в автомобиле. Перед этим жена вызвала полицию. По вызову вначале приехали трое полицейских, которые зашли во двор и вытащили мужчину из машины. На руки ему надели наручники. После этого из райотдела приехали еще трое полицейских. Мужчину начали избивать прямо на глазах у жены, его матери и двоих детей и забили до смерти.

Погибшего звали Александр Цукерман, ему был 31 год. По словам соседей, семья была вполне благополучной, жила в достатке. Сам Цукерман также характеризуется положительно: ни в пьянстве, ни в буйном поведении никогда замечен не был.

Как сообщает СМИ, у дома погибшего собралось около 200 местных жителей, которые до предела возмущены произошедшим. Раздаются призывы о штурме райотдела полиции, количество собравшихся постоянно увеличивается, подходят все новые люди, среди которых много участников боевых действий в зоне АТО.

Жители якобы не дают полицейским вывести тело в Первомайск на судебно-медицинскую экспертизу под предлогом того, что "вся полиция в Первомайске продажная".

Сообщается также, что на месте находится прокурор Кривоозерского района Виктор Лукьяненко. Сотрудники полиции, которые принимали участие в инциденте, отстранены от выполнения служебных обязанностей.

Также издание опубликовало фотографии тела умершего, на которых Цукерман в одних трусах лежит посреди улицы с синяками и царапинами.