На территории Полтавской государственной аграрной академии установили памятный знак Герою Социалистического труда, Герою Украины, почетному профессору академии Семену АНТОНЦУ.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественном открытии памятного знака приняли участие ректор аграрной академии Виктор ПИСАРЕНКО, заместитель председателя Полтавского областного совета Петр ВОРОНА и заместитель председателя облгосадминстрации Владимир АНДРИЕНКО, а также сам С.АНТОНЕЦ.

«Нам нужно всем у Вас (С.АНТОНЦА) учиться любить землю. Это большое мастерство работать на земле и не навредить ей», – сказал П.ВОРОНА.

Он назвал С.АНТОНЦА живой легендой полтавского земледелия.

Напомним, С.АНТОНЕЦ стал первым, кто применил в Украине органические, т.е. с применением натуральных удобрений, технологии при выращивании сельхозпродукции. Сейчас он возглавляет ЧП „Агроэкология”.