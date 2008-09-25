Тимошенко назвала свою причину ухудшения прогноза для Украины

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подчеркивает, что международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз рейтингов Украины по причине нестабильной политической ситуации.

«Основанием для того, чтобы это сделать (ухудшить прогноз - УНИАН), агентство Fitch назвало как раз разрушение демократической коалиции… Вот какая для этого причина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она еще раз заявила о том, что необходимо возобновлять демократическую коалицию, которая была разрушена выходом из нее команды Президента.

Как сообщалось, Fitch изменило прогноз рейтинга Украины со "стабильного" на "негативный". Агентство также подтвердило потолок странового рейтинга на уровне "BB-".

"Негативный прогноз отражает озабоченность агентства растущим риском валютного кризиса, вытекающим из расширяющегося дефицита текущего счета и ухудшающихся финансовых перспектив, - отметил директор суверенной группы агентства Эндрю КОЛХАУН. - Сильный приток капитала и прирост резервов в 2008 году, очевидно, создают устойчивость, но Украина стоит перед растущим риском ухудшения фундаментальных показателей".