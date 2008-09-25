Прогноз рейтинга Украины упал со «стабильного» до «негативного»

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз рейтинга Украины со "стабильного" на "негативный", подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне "BB-", краткосрочный - на уровне "B", сообщает Reuters.

Fitch также подтвердило потолок странового рейтинга на уровне "BB-".

"Негативный прогноз отражает озабоченность агентства растущим риском валютного кризиса, вытекающим из расширяющегося дефицита текущего счета и ухудшающихся финансовых перспектив, - отметил директор суверенной группы агентства Эндрю КОЛХАУН. - Сильный приток капитала и прирост резервов в 2008 году, очевидно, создают устойчивость, но Украина стоит перед растущим риском ухудшения фундаментальных показателей".