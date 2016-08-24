Президент присвоил звание Героя Украины десантникам Ковальчуку и Чибинееву

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения состоялась в рамках военного парада по случаю Дня Независимости Украины в центре Киева.

Порошенко присвоил почетное звание «Герой Украины» полковнику, начальнику штаба - первому заместителю командующего Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины Андрею Ковальчуку и командиру роты снайперов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады высокомобильных десантных войск ВСУ, капитану Валерию Чибинееву.

Полковник Ковальчук - участник антитеррористической операции с апреля 2014 года. В должности командира бригады 80-й отдельной аэромобильной бригады умело и уверенно руководил действиями подчиненных подразделений бригады в Луганской и Донецкой областях, организовывал службу на блокпостах и опорных пунктах.

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Благодаря решительным действиям полковника Ковальчука, четким и своевременно данным боевым приказам, правильной организации ведения боевых действий и высокому патриотизму, подразделениями бригады под его руководством были освобождены Николаевка, Славянск, Георгиевка, Лутугино, Круглик, Новосветловка, Хрящеватое, Победное, Счастье, Трехизбенка.

В ходе ведения боевых действий в мае 2014 года под руководством офицера был взят под охрану аэропорт «Луганск». Ковальчук лично спланировал правильное построение обороны и организовал ведение разведки, профессионально и умело руководил действиями подчиненных подразделений, благодаря чему было не допущено захвата стратегически важного объекта противником. Во время штурма аэродрома боевиками в августе того же года лично руководил его обороной, в ходе чего было уничтожено до 200 единиц техники боевиков и регулярных войск Российской Федерации и до 400 человек живой силы противника.

За время АТО полковник Ковальчук был дважды ранен и, несмотря на это, оставался выполнять задачи с подчиненным подразделением. В течение двух лет под руководством офицера бригадой не допущены потери боеспособности подразделений.

Капитан Чибинеев с первых дней российской агрессии стал на защиту территориальной целостности и независимости Родины. В составе 1-го аэромобильно-десантного батальона участвовал в освобождении Красного Лимана Донецкой области.

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При ведении боевых действий в районе поселка Бирюково Луганской области в июне 2014 года подразделение, возглавляемое капитаном Чибинеевым, уничтожило диверсионно-разведывательную группу противника и взяло в плен двух военных террористических войск. Вблизи поселка Изварино Луганской области в июле того же года вместе со своими собратьями он вытащил из подбитого танка трех военнослужащих. В январе 2015 года оборонял Донецкий аэропорт вблизи взлетной полосы.

Во время выполнения боевого задания на наблюдательном посту вблизи Авдеевки в июле 2016 года в ходе успешно проведенных операций группами снайперов под руководством капитана были уничтожены живая сила расчетов пулеметов и гранатометов и один снайпер. Всего 12 подтвержденных целей. В конце того же месяца получил ранение в результате обстрела позиций артиллерией террористов. Несмотря на это, продолжал руководить подразделением, что позволило удержать позиции в ходе многочисленных атак террористов и обстрелов территории вражеской артиллерией.

За личное мужество, героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге почетное звание Героя президент также присвоил солдату Игорю Брановицкому и капитану Сергею Колодию (посмертно).