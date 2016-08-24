Парад в честь 25-летия Независимости Украины (событие завершено)

Жители областных центров смогут смотреть военный парад по Крещатику на больших экранах, установленных на главных площадях своих городов.

Читайте такжеНа Крещатике выстроилась военная техника в ожидании парада (видео)

Также сегодня все регионы Украины будут одновременно исполнять государственный гимн. А на главном экране Киева будет транслироваться коллаж всех городов, которые вместе со столицей будут петь «Ще не вмерла Украины ни слава, ни воля».

После военного парада на улицах столицы состоится целый ряд фестивалей, выставок, выступлений художественных коллективов. В частности, на площадке возле Киевской городской государственной администрации в течение всего дня будет проходить большой концерт «Украина единая», во время которого будут показаны достижения художников из всех областей Украины.

Украине - 25!

Это только начало! pic.twitter.com/jyD1MuD14f — Петр Порошенко (@poroshenko) August 24, 2016 Поздравляю с Днем Независимости Украины! Независимость - тот багаж, который боролись целые поколения.Верю в нашу победу! pic.twitter.com/naaTB8Rv7H — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 24, 2016

На Контрактовой площади можно будет послушать концерт киевских коллективов, а также посетить фестиваль национальной кухни.

Читайте такжеЭксперт о параде на День Независимости: он покажет Путину нашу готовность воевать (видео)

Напомним, из-за праздничных мероприятий движение транспорта, а в отдельных местах и пешеходное, будет перекрыто. Крещатик будет перекрыт с 8 утра до 10 вечера. Закрыты для проезда авто улицы вокруг Михайловской и Софийской площадей - Малая Житомирская, Трехсвятительская и Михайловская, и часть улицы Владимирской; Улицы Прорезная, Богдана Хмельницкого и бульвар Тараса Шевченко. Нет движения на улицах Институтской и Городецкого.

Из соображений безопасности с 8 утра на вход и выход будут закрыты метро Майдан Независимости и Крещатик со стороны Институтской, а также все подземные переходы вдоль Крещатика.