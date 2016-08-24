В Софийском соборе с участием президента состоялась молитва за Украину

В Софийском соборе предстоятели церквей и руководители религиозных организаций молились за Украинское государство, за мир и процветание, за божью защиту и благословение для украинских защитников, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

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За Украину молитвы произнесли митрополит Украинской православной церкви в США, представитель Вселенского патриарха Антоний, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, верховный архиепископ Киево-Галицкий Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук, предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата, митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, предстоятель Украинской автокефальной православной церкви, митрополит Киевский и всея Украины Макарий, председатель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк, муфтий Духовного управления мусульман Украины Тамим Ахмед и главный раввин Киева и Украины Яков Дов Блайх.

Президентская чета установила свечи.

Вместе с главой государства и его семьей в молитве приняли участие председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов и киевский городской голова, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.