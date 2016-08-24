На Крещатике выстроилась военная техника в ожидании парада (видео)

По состоянию на 8 утра в столице льет дождь. Действо уже окрестили самым масштабным за все годы независимости, сообщает ТСН.

Как отмечается, движение транспорта, а в отдельных местах и пешеходное перекрыли прежде всего вокруг тех мест, где будут проходить торжества.

Крещатик будет перекрыт с 8 утра до 10 вечера. Закрыты для проезда авто улицы вокруг Михайловской и Софийской площадей - Малая Житомирская, Трехсвятительская и Михайловская, и часть улицы Владимирской; Улицы Прорезная, Богдана Хмельницкого и бульвар Тараса Шевченко. Нет движения на улицах Институтской и Городецкого. Из соображений безопасности с 8 утра на вход и выход будут закрыты метро Майдан Независимости и Крещатик со стороны Институтской, а также все подземные переходы вдоль Крещатика.

Кроме того, не проехать уже в районе площади Славы - там до восьми вечера продлится праздничный фестиваль. И частично парализован до обеда будет и левый берег на Русановской и Днепровской набережной - там состоится ежегодный забег в вышиванках. После парада - в полдень, по Крещатику и Майдану пройдет "Шествие непокоренных", в котором примут участие ветераны АТО, волонтеры, врачи, капелланы и родственники погибших героев. Военная техника, уверяют в Минобороны, это боевые машины, которые не задействованы в войне на Донбассе. А именно - танки, бронетранспортеры нескольких модификаций, артиллерийские системы и ракетные комплексы, из армейского резерва, модернизированные на украинских предприятиях. И уже после торжественного "Марша Независимости" их передадут в воинские части.

Впервые за времена независимости военная техника по Крещатику прошла в 1998 году. До этого четыре года парады на День Независимости происходили без нее. Самой масштабной демонстрацией достижений украинского военпрома был парад в честь 10-летнего юбилея независимости страны. 24 августа 2001 года в центр Киева выехали 173 машины. Именно тогда тысячи киевлян и туристов увидели танки "Оплот" и зенитно-ракетные комплексы "С-300". Потом несколько лет подряд по Крещатику на День Независимости шагали только военные оркестры, однако в 2008 году техника была не только на улицах, но и в воздухе, в небо над Киевом поднялись 22 самолета и 9 вертолетов.

Через год провели еще более масштабный парад - собственно, празднование 18 дня рождения Украины было до сих пор рекордным: 35 самолетов и вертолетов, новейшие бронемашины "Дозор-Б", "Ладья" и "Казак" и три с половиной тысячи военнослужащих.