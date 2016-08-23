В киевском метро будет курсировать арт-поезд, расписанный испанским художником (фото)

14:03, 23 августа 2016
Общество
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Поезд будет курсировать на Сырецко-Печерской линии, но вскоре его «перебросят» на Святошинско-Броварскую.

Фото УНИАН

В столичном метрополитене презентовали поезд-мурал, созданный испанским художником Okuda.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, поезд будет курсировать на Сырецко-Печерской линии, но вскоре его «перебросят» на Святошинско-Броварскую.

Проект реализован в рамках инициативы ArtUnitedUs под кураторством Гео Лероса.

По словам заместителя председателя КГГА Ильи Сагайдака, это уже второй разрисованный поезд, к созданию которого был привлечен художник с мировым именем. "Okuda в очередной раз приятно поразил! Такой "поезд-рассказ" – это замечательный подарок ко Дню Независимости Украины для киевлян и гостей столицы", – сказал Сагайдак.

В КГГА напомнили, что в мае ко Дню Киева на красной ветке столичного метрополитена начал курсировать арт-поезд от испанского художника Kenor.

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