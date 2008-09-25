Ихтиологи Украины создадут свой союз

В Украине будет создан Союз ихтиологов.

Такое решение приняли участники I Международной ихтиологической научно-практической конференции, которая состоялась несколько дней назад в Каневе, сообщил корреспонденту УНИАН заместитель директора Института биологии южных морей НАНУ по научной работе Александр БОЛТАЧЕВ.

По информации ученого, сейчас идет «этап формирования, кто будет принимать участие, какие будут условия, статус, устав организации и так далее».

А.БОЛТАЧЕВ убежден, что «без такой организации мы не сможем нормально функционировать, поэтому и решили объединить все ихтиологические силы Украины, при этом будем поддерживать связь как с ближним, так и с дальним зарубежьем».

Он также сообщил, что на I Международной ихтиологической научно-практической конференции «Современные проблемы теоретической и практической ихтиологии» «были подняты разнообразные проблемы, связанные с ихтиофауной не только Азово-Черноморского бассейна, внутренних водоемов, но и мирового океана в целом».

По словам ученого, на конференции, в которой приняли участие представители более 50 научных учреждений Украины и России, «подчеркивались сложности, с которыми столкнулась отечественная ихтиологическая наука, которая, в принципе, до сих пор занимает одно из ведущих мест в мире». Прежде всего, добавил А.БОЛТАЧЕВ, это связано со сложностью получения материала по причине непроведения тех или иных экспедиций из-за практически полного отсутствия научно-исследовательских судов.

На конференции также обсуждались вопросы сохранения редких видов рыб, правильности оценки запасов, регулирования рыболовства, отметил А.БОЛТАЧЕВ.