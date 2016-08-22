Контрактника, который устроил стрельбу в Харькове, посадили на гауптвахту

Об этом телеканалу "112 Украина" сообщили в Министерстве обороны Украины.

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"Стрелок оказался военнослужащим по контракту. Служил в одной из частей Харьковской обл., которую накануне самовольно покинул, забрав с собой оружие. Сейчас стрелок находится на гауптвахте, все материалы дела были переданы в военную прокурату, которая будет расследовать инцидент", - рассказали в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 20 августа к патрульным в Харькове обратился водитель такси, который рассказал, что в другой автомобиль такси сел мужчина в камуфлированной одежде с автоматом, во время движения начал вести себя неадекватно и произвел выстрел в окно автомобиля.