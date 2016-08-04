Специалисты ФБР в США исследуют состав взрывчатки, заложенной под автомобиль Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.

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«В настоящее время сотрудники ФБР привлечены как специалисты, они совместно с нашими экспертами проводили дополнительный осмотр места происшествия, самого автомобиля. Поскольку в них более современное оборудование, они имеют больший опыт в расследовании взрывов и проводят соответствующие экспертные исследования в настоящее время в отношении вещества, которая использовалась во взрывном устройстве», - добавил Шевченко.

«Они были около недели... они уже уехали к себе домой и там проводят в своих лабораториях соответствующие исследования», - отметил представитель ГПУ.

«В настоящее время специалисты из ФБР помогают установить качественный химический состав вещества, которая была заложена. Единственное, что мы знаем, что в эквиваленте составляет около 500 граммов тротила», - сказал Шевченко.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.