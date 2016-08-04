Специалисты ФБР в США исследуют состав взрывчатки, заложенной под автомобиль Шеремета
Привлеченные к расследованию убийства Павла Шеремета специалисты ФБР вернулись в США и проводят в лабораториях исследования химического состава вещества, которая использовалась во взрывном устройстве, заложенном под автомобиль журналиста.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника отдела процессуального руководства досудебным расследованием ГПУ Андрей Шевченко сегодня на брифинге в Киеве.
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«В настоящее время сотрудники ФБР привлечены как специалисты, они совместно с нашими экспертами проводили дополнительный осмотр места происшествия, самого автомобиля. Поскольку в них более современное оборудование, они имеют больший опыт в расследовании взрывов и проводят соответствующие экспертные исследования в настоящее время в отношении вещества, которая использовалась во взрывном устройстве», - добавил Шевченко.
«Они были около недели... они уже уехали к себе домой и там проводят в своих лабораториях соответствующие исследования», - отметил представитель ГПУ.
«В настоящее время специалисты из ФБР помогают установить качественный химический состав вещества, которая была заложена. Единственное, что мы знаем, что в эквиваленте составляет около 500 граммов тротила», - сказал Шевченко.
Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.