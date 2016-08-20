На Ривненщине пьяного полицейского задержали за рулем автомобиля

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции Ривненской области, 35-летний старший сержант полиции, который имел явные признаки алкогольного опьянения, управлял автомобилем Fiat Bravo. В ходе освидетельствования газоанализатор показал 1,76 промилле.

Патрульные составили в отношении полицейского административный протокол по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Полицейский находился вне службы.

Отдел инспекции личного состава по данному факту проводит служебную проверку.

Как заявил начальник ГУ НП в Ривненской области Сергей Князев, несмотря на 10-летний стаж работы в органах внутренних дел, старший сержант будет уволен из органов полиции.