Троян сам попросил Деканоидзе о его проверке по возможной слежке за Шереметом (видео)

Об этом сообщил сегодня сам Троян в видеоматериале, размещенном на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Отмечается, что соответствующее поручение дала глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

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«Проверка касается информации, которая была распространена в сомнительных Интернет-ресурсах, о якобы его причастности к организации незаконного наблюдения за журналистами», - говорится в сообщении.

«Сразу после возвращения из отпуска я написал рапорт на имя главы Национальной полиции Украины с просьбой провести служебную проверку по информации о якобы моей причастности к организации незаконного видеонаблюдения. Это был мой долг как руководителя уголовной полиции Украины», - сказал Троян.

По его словам, в Нацполиции не проводятся никакие незаконные действия в отношении журналистов и наблюдение за ними.

Троян отметил, что Деканоидзе удовлетворила его просьбу и инициировал проведение служебной проверки.

«Я думаю, что проверка покажет, откуда пошел этот «фейк» и по чьему «заказу». кому-то было удобно это сделать в момент моего отсутствия», - добавил руководитель уголовной полиции Украины.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что информация о якобы причастности Трояна к организации незаконного наблюдения за журналистами, чиновниками и руководством Нацполиции не соответствует действительности, вводит в заблуждение общество и распространяется с целью негативно повлиять на репутацию Трояна и систему полиции в целом.