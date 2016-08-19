Деканоидзе о расследовании убийства Шеремета: большого прорыва не наблюдается

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в комментарии журналистам в Киеве.

“Что касается дела Шеремета, сегодня утром было заслушивание новых деталей. Я не могу сейчас сказать, что есть большой прорыв, но есть огромная рутинная работа, которую мы выполняем, - сказала Деканоидзе.

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Она отметила, что, как и раньше, выступает против разглашения любым из правоохранительных органов, участвующим в расследовании этого убийства, каких-либо подробностей на стадии досудебного следствия до выяснения всех обстоятельств.

Как сообщал УНИАН, 10 августа генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что в расследовании дела об убийстве Шеремета есть серьезный прогресс, но он не является публичным.

«По делу Шеремета никакой информации, которую можно обнародовать, нет. У нас есть серьезный прогресс в расследовании, но он не является публичным», - заявил он.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и ФБР США.