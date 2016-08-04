Правоохранители изъяли записи 150 камер для расследования убийства Шеремета

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на брифинге сообщил начальник департамента уголовного розыска Национальной полиции Дмитрий Головин.

“На сегодня изъято записей с более 150 видеокамер. Там более 140 терабайт информации”, - сказал он.

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По словам Головина, оперативники "работают днем и ночью для того, чтобы просмотреть эту информацию, а ее еще надо проанализировать и сделать определенные выводы".

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство. К расследованию убийства подключилось и Федеральное бюро расследований США.