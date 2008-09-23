В поезде Киев-Варшава повесился 13-летний мальчик

В поезде Киев - Варшава нашли повешенным 13-летнего мальчика, ехавшего из Донецкой области вместе с группой на Фестиваль циркового искусства в Польше.

Об этом сообщила старший инспектор по связям с общественностью Линейного управления на Львовской железной дороге, майор милиции Татьяна Маер. По ее словам, следственно-оперативная группа установила следующее: несовершеннолетний С. был членом группы учеников школы цирковых искусств, которая следовала в г. Варшава Республики Польша на Фестиваль циркового искусства. Группа будущих цирковых артистов отправлялась из Киева со старшей группы - актрисой цирка Государственного предприятия "Молодость".

На месте события было установлено, что несовершеннолетний С. проживал вместе со своим опекуном в г. Макеевка Донецкой области. По словам Маер, отец мальчика умер два года назад, а мать лишена родительских прав и в данное время находится в розыске, как пропавшая без вести.

"Как объяснил товарищ мальчика по цирковой школе, с которым они ехали на Фестиваль в Варшаву, за несколько дней до отъезда тот находился в состоянии депрессии и вел разговоры о том, что ему надоела жизнь без родителей, он очень грустит за отцом, кроме того в разговоре промелькнула фраза "я очень хочу к отцу", - отметила Татьяна Маер.

Устанавливая картину события, сотрудники Линейного управления выяснили, что перед ужином, несовершеннолетний С., взяв свое домашнее полотенце, пошел в туалет помыть руки. Его отсутствие длилось больше десяти минут и вызвало беспокойство у старшей группы. Она пошла на поиски мальчика. Выяснив, что туалет закрыт изнутри, старшая группы обратилась к проводнику вагона. Проводник открыл дверь своим ключом, и вместе они увидели ужасную картину: несовершеннолетний С. совершил суицид - повесился на полотенце, привязав один конец к вешалке на стене туалета.

Врачи скорой помощи, которые были вызваны на место события, установили диагноз - асфиксия.

Окончательные обстоятельства и причины данной трагедии будут установлены в ходе следствия.

Корреспондент