Неопознанные тела жертв катастрофы ТУ-154 отправят в Россию в ближайшие сутки

В ближайшие сутки все неопознанные тела жертв катастрофы самолета ТУ-154 в Донецкой области будут переданы российской стороне, сообщил сегодня на брифинге председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, он уточнил, что на месте катастрофы спасатели всего обнаружили 176 тел и фрагментов тел погибших. По словам В.ЛОГВИНЕНКО, 82 тела были опознаны и отправлены в Россию, а 94 тела и фрагмента остаются в Донецке. Губернатор уточнил, что следователи прокуратур Украины и России продолжают работать над подготовкой тел к отправке в Россию. Также круглосуточно продолжает работать специально созданный штаб, в который поступают звонки из России от родственников погибших.

Губернатор также сообщил, что еще не все фрагменты самолета отправлены в Россию. По его словам, донецкие власти попросили российских спасателей оставить фрагмент самолета с бортовым номером. Этот фрагмент станет частью будущего обелиска, который установят на месте трагедии.