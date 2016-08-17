В Днепропетровской области 12-летний мальчик поймал всех покемонов

Как сообщает depo.ua, об игре мальчик узнал из интернета. И поскольку раньше он очень любил этот мультик, то решил попробовать сыграть.

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Но свою коллекцию мальчик начал собирать в Одессе, когда был на море.

"Там поймал 30-40 штук, среди которых были редкие водные монстры. Потом поехал в гости к сестре в Киев. Там еще покемонов 50 поймал. Ну а остальных уже дома. Больше всего "карманных монстров" было в центре города, где много достопримечательностей и людей, - отмечает школьник. - Однажды покемон в нашей квартире появился".

Андрей перешел в 7 класс, но в следующем учебном году учебу будет совмещать с занятиями в компьютерной академии, куда поступил этим летом. Мальчик признался: мечтает стать программистом и создавать собственные игры.