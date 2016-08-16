Адвокат Умерова Полозов: пребывание в СИЗО Крыма можно приравнять к пыткам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Полозов сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что на территории Крыма есть только один следственный изолятор в г. Симферополь.

«Он рассчитан на 1100 человек, сейчас в нем содержится почти 2,5 тыс. человек. Люди спят по очереди. Совершенно тяжелые условия, учитывая географическое положение Крыма, там летом очень жарко, находиться там невыносимо», - подчеркнул Полозов.

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«Некоторые их находящихся в СИЗО лиц являются мусульманами, но та баланда, которой кормят арестантов, варится на основе свиного жира, и люди не могут потреблять эту пищу», - добавил адвокат.

Он также отметил, что практически невозможно попасть в СИЗО адвокатам, общественным деятелям и родственникам.

«Совершенно очевидно, что если речь идет о пытках, то само нахождение в этом СИЗО уже является не только нарушением международных норм, предусмотренных для содержания лиц, находящихся под стражей, а самой настоящей форменной пыткой», - подчеркнул Полозов.

Кроме того, адвокат сообщил, что, по его информации, переговоры украинского и российского омбудсменов о передаче ряда граждан Украины, которые ранее были осуждены и находились в СИЗО Симферополя, для отбывания наказания в Украине, «ничем не закончились».

«Часть людей просто вывезли куда-то на территорию России, и где они - неизвестно, в какой-то, видимо, колонии российской, родственников не извещают об этом», - добавил Полозов.

Он сообщил, что рядом с Бахчисараем строят большое здание ФСБ, где будет новая российская тюрьма. «Я не знаю, какие там будут условия, но совершенно очевидно, что на текущий момент сам факт попадания под стражу в Крыму, на мой взгляд, безусловно, необходимо приравнивать к пыткам. Это может сделать только мониторинговая миссия, а их в Крым пока не пускают по тем или иным причинам», - сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как "члена экстремистской организации "Меджлис крымскотатарского народа".