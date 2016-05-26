В Крыму оккупанты проводят очередные обыски в домах крымских татар (видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Шевкет Наматуллаев.

"После Бахчисарая обыски перекинулись в Симферополь. По словам адвоката Эмиль Курбединов, проходят сразу три обыска - в Каменке и Хошкельди. Так же есть информация про обыски в Алупке!", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в среду, 25 мая, стало известно об исчезновении в Бахчисарае крымского татарина, члена регионального Меджлиса Эрвина Ибрагимова.

Напомним, с начала оккупации Крыма правозащитные организации множество раз заявляли о нарушениях прав человека на аннексированном полуострове. Чаще всего им подвергаются противники российской "власти", среди которых крымские татары.

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В конце апреля была запрещена деятельность главного представительского органы крымских татар – Меджлиса. Его заподозрили в "экстремизме". Запрет Меджлиса уже вызвал массу жестких протестов со стороны европейских институций и правозащитных организаций.