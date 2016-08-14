На полигоне в Николаевской области нашли тело военного: полиция назвала основную версию гибели
00:31, 14 августа 2016Общество
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Полиция рассматривает самоубийство как основную версию причины смерти 40-летнего военнослужащего на полигоне "Широкий Лан" в Николаевской области.
Полиция озвучила основную версию гибели военного на полигоне / Фото УНИАН
Об этом сообщила представительница пресс-центра Нацполиции Николаевской области Инна Парфенова, передает "112 Украина".
"Основная версия следствия – самоубийство. Выясняются все обстоятельства происшествия. Труп будет направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", - сообщили в полиции.
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Отметим, что в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" обнаружили тело военного с огнестрельным ранением.
Эксперт, осмотрев труп умершего, обнаружил огнестрельное ранение в области подбородка. Рядом с телом погибшего находился автомат и гильза.
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