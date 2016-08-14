На полигоне в Николаевской области нашли тело военного: полиция назвала основную версию гибели

Об этом сообщила представительница пресс-центра Нацполиции Николаевской области Инна Парфенова, передает "112 Украина".

"Основная версия следствия – самоубийство. Выясняются все обстоятельства происшествия. Труп будет направлен для проведения судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти", - сообщили в полиции.

Читайте такжеУбийство пограничника в Сумской области: в ОГА озвучили свою версию произошедшего

Отметим, что в Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" обнаружили тело военного с огнестрельным ранением.

Эксперт, осмотрев труп умершего, обнаружил огнестрельное ранение в области подбородка. Рядом с телом погибшего находился автомат и гильза.