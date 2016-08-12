Российское ФСБ "вычислило" "организатора диверсий" в оккупированном Крыму
ФСБ заявило, что организатором "диверсионной операции" в оккупированном Крыму был "сотрудник" Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Владимир Сердюк.
Об этом сообщает прокремлевское агентство ТАСС со ссылкой на какой-то источник в российских спецслужбах.
"Организатором планировавшихся диверсионных актов на территории Крыма был начальник разведки 37-го батальона 56-й бригады Главного управления разведки Минобороны Украины капитан Владимир Сердюк", - говорится в сообщении.
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По данным спецслужб, непосредственно перед планированием "заброски в Крым трех диверсионных групп (одна - четыре человека и две по пять человек) Сердюк приезжал в Херсонскую область для координации их действий и обеспечения отхода после совершения диверсионных актов".
Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов» в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержании группы «диверсантов». Как утверждают в российской спецслужбе, «одним из организаторов пресеченных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины, которого также задержали и он дает показания».
Кроме Панова также известны имена Андрея Захтея и Редвана Сулейманова.