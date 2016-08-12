В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали террориста, разыскиваемого Интерполом
14:56, 12 августа 2016Общество
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В международном аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» задержали накануне гражданина Таджикистана, которого разыскивает Интерпол.
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службой Украины.
«Выявили и задержали 24-летнего мужчину, который прибыл в Украину авиарейсом из Турции, во время проведения мероприятий пограничного контроля», - говорится в сообщении.
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По предварительным данным установлено, что согласно учетам Интерпола, данный гражданин находится в международном розыске с целью ареста как участник террористической группировки и последующей экстрадиции в Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности.
Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции, добавили в ведомстве.
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