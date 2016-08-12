В аэропорту "Борисполь" пограничники задержали террориста, разыскиваемого Интерполом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службой Украины.

«Выявили и задержали 24-летнего мужчину, который прибыл в Украину авиарейсом из Турции, во время проведения мероприятий пограничного контроля», - говорится в сообщении.

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По предварительным данным установлено, что согласно учетам Интерпола, данный гражданин находится в международном розыске с целью ареста как участник террористической группировки и последующей экстрадиции в Таджикистан для привлечения к уголовной ответственности.

Задержанный передан сотрудникам Национальной полиции, добавили в ведомстве.