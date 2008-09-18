МИД уточняет, что в Бергамо убита одна гражданка Украины

Министерство иностранных дел Украины уточняет, что в итальянской провинции Бергамо, в городке Вилла д’адда были убиты гражданка Украины, 43-летняя Наталия Головко и ее подруга, 42-летняя гражданка России Алла Смирнова.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского МИД.

МИД также сообщает, что задержанный карабинерами по подозрению в причастности к двойному убийству бывший муж украинской гражданки сознался в совершении обоих преступлений.

МИД сообщает, что Генконсульство установило связь с родными погибшей гражданки Украины. В ближайшее время в Италию должен прибыть ее родственник для участия в организации перевозки в Украину гроба с телом погибшей.

Дело находится на контроле в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, сообщение об убийстве гражданок Украины было распространено 17 сентября итальянским информационным агентством ANSA.