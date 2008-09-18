Двигатели разбившегося в Перми Боинга работали до последнего момента

Оба двигателя самолета Боинг-737, разбившегося в аэропорту Перми, работали до самого столкновения с землей. Такие данные приводит Межгосударственный авиационный комитет на своем сайте .

Напомним, расследование катастрофы самолета Боинг-737-500 авиакомпании «Аэрофлот-Норд», в которой погибло 82 пассажира и 6 членов экипажа, в том числе 22 человека иностранные граждане, проводит Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета. В состав комиссии входят представители Росавиации, Ространснадзора, Росаэронавигации, Росгидромета, других ведомств и организаций.

«Информация бортовых самописцев (речевого и параметрического), несмотря на серьезные повреждения лентопротяжных механизмов, считана. По данным расшифровки и изучению фрагментов двигателей самолета на месте происшествия не выявлено пожара двигателей и разрушения самолета в воздухе. Оба двигателя работали до столкновения самолета с землёй», - отмечается в сообщении МАК.

Согласно сообщению, техническая комиссия проводит необходимые исследования фрагментов самолета, изучает нормативные акты, всю летно-техническую и эксплуатационную документацию по всем службам, связанным с полетом и управлением данного самолета, а также подготовкой летного и технического состава и другие необходимые материалы. Также анализируются состояние средств обеспечения полетов в аэропорту Пермь и предполетная подготовка самолета и экипажа в аэропорту Шереметьево.

По результатам работы Технической комиссии будут установлены обстоятельства и причины авиапроисшествия, а также разработаны необходимые рекомендации по их предотвращению.

Как сообщалось, самолет, выполнявший рейс “Москва-Пермь”, разбился 14 сентября в Перми. Все 88 человек - 82 пассажира и 6 членов экипажа - погибли. Среди погибших было 6 украинских граждан.