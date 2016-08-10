Блокирование границы с Крымом: оккупанты ночью открыли пункт пропуска "Каланчак"

Об этом в прямом эфире "112 Украина" сообщил глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

"Все КПВВ со стороны оккупационных властей открыты. Проход и проезд осуществляется в штатном режиме", - рассказал Гордеев.

В то же время, глава Херсонской ОГА призвал украинцев воздержаться от поездок на территорию оккупированного полуострова.

Читайте такжеОккупанты частично восстановили пропускные операции напротив КПВВ "Чаплинка" - ГПСУ

Напомним, вчера вечером Госпогранслужба сообщила, что работа КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом частично разблокирована.

На КПВВ "Чонгар" пропуск осуществлялся в обоих направлениях, а напротив КПВВ "Каланчак" пропуск не осуществляли, потому данное направление полностью заблокировано

Сообщалось, что украинские пограничники зафиксировали высокую активность вооруженных сил РФ на административной границе с Крымом.