В Одессе осудили местного жителя, который в соцсетях призывал к терактам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, сотрудники СБУ установили, что 40-летний одессит с февраля по июль 2015 года в социальных сетях и местных интернет-изданиях оставлял комментарии с призывами устраивать теракты в Одессе. Проведенная экспертиза подтвердила, что комментарии являются призывами к террористической деятельности.

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В ходе судебного заседания злоумышленник полностью признал вину.

Приморский районный суд Одессы признал виновным гражданина Украины и, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, приговорил его к 3 годам лишения свободы по ч.2 ст.258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта, совершенные с использованием средств массовой информации) Уголовного кодекса Украины с 3-летним испытательным сроком. Кроме того, орудия преступления, а именно: компьютер, роутер и ноутбук подсудимого конфискованы.