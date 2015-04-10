Задержанные в Одессе диверсанты планировали теракты в ночь на 2 мая – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил в Одесском национальном академическом театре оперы и балета во время участия в торжествах по случаю 71-й годовщины освобождения Одессы от фашистских оккупантов.

Он заявил, что в регионе уже задержаны около 50 подозреваемых.

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«Они планировали теракты с 1 на 2 мая… Десятки терактов сегодня ночью предупреждены, десятки жизней спасены», - акцентировал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, СБУ совместно с Генпрокуратурой и МВД проводят активную фазу «зачистки» Одесской области от преступных элементов, готовивших теракты, в частности, на Пасхальные праздники.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. Несколько человек были застрелены в центре города. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар, во время которого также погибли люди. Всего за медицинской помощью обратилось более 200 пострадавших, погибли 48 человек.

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Судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая в Одессе начались 27 ноября 2014 года. На скамье подсудимых - 21 человек, включая двух граждан РФ, задержанных правоохранительными органами в мае 2014 г. В настоящее время фигуранты судебного рассмотрения, как утверждает обвинение, представители пророссийских организаций «Народная дружина», «Одесская дружина», «Православное казачество» и другие, которые принимали участие в беспорядках в центре города. В ходе судебных слушаний стало известно, что один из фигурантов, который находится под домашним арестом, скрылся. Материалы в отношении евромайдановцев, а также событий, имевших место на Куликовом поле и в Доме профсоюзов, выделены в отдельные производства.

В начале февраля 2015 г. Малиновский районный суд Одессы вернул Генеральной прокуратуре на доработку обвинительный акт в производстве о массовых беспорядках 2 мая.