Протесты вкладчиков в Киеве: митингующих оттеснили с проезжей части, движение по Крещатику разблокировано

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент движение автомобилей по Крещатику возле Майдана Независимости осуществляется без препятствий.

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Однако правоохранители окружили края проезжей части слева и справа для того, чтобы не допустить повторного перекрытия улиц со стороны вкладчиков банка “Михайловский”.

Перед этим правоохранители протестующих с проезжей части на перекрестке улиц Институтской и Крещатика. Несколько человек, которые особенно активно оказывали сопротивление, задержаны.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 150 вкладчиков банка «Михайловский» перекрыли проезжую часть Крещатика возле Майдана Независимости, напротив Дома профсоюзов. Они требовали возвращения вкладов и выражали недовольство деятельностью Национального банка Украины.