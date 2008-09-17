Полмиллиарда на авиапром, включая проект Ан-70

В проекте государственного бюджета на 2009 год предусмотрены расходы по бюджетной программе "Выполнение мероприятий Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности Украины до 2010 года, в том числе через механизм удешевления кредитов" в размере 500 млн. грн.

Об этом говорится в приложении к проекту закона о государственном бюджете на 2009 г., внесенном правительством в Верховную Раду и зарегистрированном 15 сентября.

Средства предусмотрено выделить Минпромполитики.

Согласно пояснительной записке к проекту, в частности, данные бюджетные ассигнования из общего фонда будут направлены на реализацию задач и мероприятий Государственной комплексной программы развития авиационной промышленности на период до 2010 года, а также на выполнение необходимых мер по созданию военно-транспортного самолета Ан-70.