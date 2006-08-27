На Кременчугском сталелитейном заводе сменилось руководство

По уточненным данным, поступившим корреспонденту УНИАН, группы СКМ и Приват непричастны к смене руководства Кременчугского сталелитейного завода. Эти события произошли в результате корпоративного конфликта между группами ТАС и «Форум». Новое руководство завода подтверждает, что в течение 45 суток будет проведено собрание акционеров, на котором будут учтены интересы все акционеров.