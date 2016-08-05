В Харькове декоммунизировали пять станций метро (фото)

Кроме станции метро "Советская", которая превратилась в "Площадь Конституции", в метро поменяли еще ряд "совковых" названий, передает местный сайт 057.

Так, станция метро "Советской армии" стала просто "Армейской". Следующую за ней станцию "имени Маршала Жукова" переименовали в "Дворец Спорта". Также бывшая станция "Пролетарская" получила имя "Индустриальная".

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Что касается Алексеевской линии, то там сменили название - "Площадь Восстания" стала "Защитников Украины" и убрали Ващенко из названия "Метростроители. имени Ващенко".

На некоторых станциях уже появились таблички с новыми названиями.

В дальнейшем на всех станциях метро появятся таблички с новыми названиями станций.