Двое налоговиков разоблачены как взяточники в Кировоградской области

Два инспектора подразделения по контролю за оборотом подакцизных товаров ГНА Кировоградской области разоблачены во взяточничестве и отстранены от должностей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, в результате совместной операции работников Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Кировоградской области и отдела по борьбе с коррупцией в органах государственной налоговой службы Государственной налоговой администрации в Кировоградской области было установлено, что двое налоговиков (1976 и 1980 г.р.), злоупотребляя служебным положением, требовали у частного предпринимателя взятки за решение вопроса о торговле без лицензии ликеро-водочными изделиями в ночном клубе Александрии. В обмен на 2,5 тыс. грн. они обещали не проверять до конца 2008 года деятельность предприятия и не штрафовать за отсутствие соответствующей лицензии.

Налоговые инспекторы были задержаны во время передачи денег.

Прокуратура Кировоградской области нарушила криминальную дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).

Во время расследования уголовного дела установлены и другие факты преступной деятельности работников контролирующего органа. В частности, обвиненные, злоупотребляя служебным положением, требовали у генерального директора одного из ООО взятку в сумме 1 тыс. 750 грн. за непривлечение его к административной ответственности (штраф) из-за отсутствия лицензии на продажу табачных и водочных изделий.

На выполнение постановления следователя прокуратуры обвиненные налоговики отстранены от занимаемых должностей. Продолжается следствие.