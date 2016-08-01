Пока нет информации, обнародование которой не повредило бы расследованию убийства Шеремета - полиция

Об этом "Украинской правде" заявил заместитель директора департамента коммуникаций полиции Николай Гулевич. "Пока информации, которую можно было бы обнародовать, не навредив интересам следствия, нет", - сказал он.

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"Как только такая информация будет появляться, мы обязательно будем ее обнародовать", - добавил он.

По информации "Украинской правды", следователи проводят опрос свидетелей по делу.

Вместе с тем собеседники издания в полиции не предоставляют никакой информации о том, когда будут обнародованы фотороботы, о чем ранее заявлял генпрокурор Юрий Луценко, собеседники отмечают, что "как только появится такая потребность".

В полиции также пока не сообщили, когда именно должен вернуться из отпуска заместитель руководителя полиции Вадим Троян, которого некоторые СМИ связали с организацией незаконной слежки за Шереметом и собственником УП Аленой Притулой. Генпрокурор Луценко тогда сообщил, что по этим сообщениям открыто уголовное производство.

Последний раз ход расследования комментировал глава МВД Арсен Аваков 26 июля. Тогда он заявил, что полиция готова заплатить 200 тыс. грн за любую информацию, которая касается убийства журналиста Павла Шеремета.

Как сообщал УНИАН, один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погибутром 20 июля в результате взрыва автомобиля руководителя издания Алены Притулы, в котором он находился. Взрывное устройство, которое взорвало автомобиль с журналистом Павлом Шереметом, было заложено близко к месту водителя.

Полиция квалифицировала произошедшее по статье "умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц".

Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета месть за его профессиональную деятельность.

22 июля дело было передано в главное следственное управление МВД, Генпрокуратура осуществляет процессуальное руководство.