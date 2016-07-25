Расследование убийства Шеремета: эксперты ФБР США помогли установить тип взрывчатки - Луценко

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, об этом во время брифинга в Чернигове заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Они уже помогли нам в установлении типа взрывчатки, проведении автоэкспертизы, работе с видеоматериалами», - сообщил он.

По словам Луценко, специалисты ФБР законно сотрудничают с МВД и Генеральной прокуратурой относительно расследования уголовного производства по факту убийства журналиста.

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Одновременно он высказался против любого утечку внутренней служебной информации, что может лишь помешать расследованию дела.

«Когда мы будем готовы к публичной части, в том числе обнародование фотороботов, мы это обязательно сделаем», - заверил он.

Луценко также сообщил, что расследование в уголовном производстве по факту убийства Шеремета осуществляет Главное следственное управление МВД, а процессуальное руководство – сотрудники Генеральной прокуратуры Украины, которые имеют огромный опыт раскрытия таких дел.

«Работа продолжается», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР.