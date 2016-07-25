ГПУ возбудила дело из-за обнародования видео с возможными убийцами Шеремета

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на брифинге в Чернигове.

"Когда я увидел в доступных СМИ видео убийства, я был очень возмущен – это недопустимо с точки зрения закона, и мы зарегистрировали уголовное производство, будет уголовная ответственность в отношении тех, кто передал это служебное, очень важное для следствия, видео в СМИ", - заявил он.

"Это видео не единственное, у нас есть другие, возможно, даже более важные, но все новости по этому вопросу не для публичного обсуждения", - добавил Луценко.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Полиция квалифицирует его гибель как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключилось и ФБР.

Впоследствии в СМИ было обнародовано видео с моментом якобы закладки взрывчатки под автомобиль, в котором погиб Шеремет.

Видео смонтировано из записей камер наблюдения возле дома, где жил журналист. На видео фигурируют два человека: мужчина и женщина.