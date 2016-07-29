Чрезвычайное положение в Турции не затрагивает курортные города - посол

Об этом заявил посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель. "Чрезвычайное положение не направлено и не применяется ко всем, но направлено против виновных преступников (в попытке государственного переворота - УНИАН). Поэтому туристических курортов это не затрагивает", - заявил турецкий посол.

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При этом он добавил, что "в этом году мы имеем увеличение количества украинских туристов, посещающих Турцию".

"На протяжении последних нескольких лет я видел на 30-40%, а также больше рост (количества - УНИАН) туристов в зависимости от города в первые шесть месяцев в этом году", - сказал посол.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка государственного переворота. В стране ввели военное положение и комендантский час. Во время столкновений погибли более 260 человек.

После попытки переворота в стране были задержаны более 13 тыс. человек. В частности, 27 июля турецкие власти выдали ордера на арест в общей сложности 47 бывших сотрудников оппозиционного издания Zaman.