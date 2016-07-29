В Одессе 2 тысячи человек пришли на встречу с российским поэтом-оппозиционером Быковым

Как передает корреспондент УНИАН, встреча прошла поздно вечером 28 июля в Зеленом театре, расположенном в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко.

Мест всем желающим не хватило, многие сидели ступенях, на полу, на бордюрах по периметру амфитеатра или стояли.

Встреча, на которую вход был свободным, прошла в виде поэтических чтений, после которых Быков ответил на вопросы пришедших.

Он подчеркнул, что именно Россия покажет всему миру пример храбрости, адекватности и духовного подъема.

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«В очень скором будущем Россия покажет, что ассоциировать ее с путинской эпохой, как минимум, недальновидно», - сказал Быков, отметив, что его прогноз основан на знаниях истории и общении с молодыми людьми.

«Общаюсь, в основном, с молодыми интеллектуалами – со своими студентами... Они молодые, часто горячие и недальновидные, но это мои друзья. Есть костяк человек 50, с которыми я отвожу душу. Их возраст в диапазоне от 19 до 29 лет. Поверьте мне, этих людей не нагнет уже никто», - акцентировал Быков.

Писатель также ответил на вопрос о том, почему значительно снизилась публичность российского режиссера Никиты Михалкова, которого считают другом президента РФ Владимира Путина.

«Путин все-таки не глуп… Путин все-таки наделен в небольших пределах художественным вкусом. И он понимает, какие поклонники его компрометируют, а какие нет», - отметил поэт.

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По его словам, есть люди в РФ, с которыми он порвал после аннексии Крыма и начала боевых действий на востоке Украины. В то же время, говоря о различных мнениях на ситуацию, добавил, что ему не присуща «твердокаменная однобокость», а правые и неправые есть с обеих сторон.

«Меня и в Украине не все устраивает… Я бы не хотел становиться в очень фальшивую позу гостя, который говорит, как ему все здесь нравится», - сказал Быков.

В настоящее время он вместе с российским режиссером, актером Михаилом Ефремовым, делает проект «Стихи про нас». Планируется, что Ефремов в скором времени с этим проектом приедет в Украину.

Справка УНИАН. Дмитрий Быков родился в 1967 году в Москве, российский писатель, поэт, публицист, журналист, литературный критик, преподаватель литературы, радио- и телеведущий. Быков — автор десятков книг (романов, повестей, сборников стихов и т. д.). Удостоен ряда литературных премий.