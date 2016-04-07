Путин рассказал, чем отличаются "духовные скрепы" россиян от европейских ценностей

Об этом сообщает «Газетa.Ru».

Один из участников форума спросил Путин о том, в чем национальная идея России.

Ответить на этот вопрос вызвался немецкий журналист. Он начал говорить на немецком, в этот момент Путин начал переводить его слова.

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По словам немецкого журналиста, для него было удивительно, почему представитель России спрашивает о национальных ценностях России, которые, по его мнению, заключаются в ценности семьи и веры.

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Между тем сам Путин, отвечая на вопрос о национальной идее, назвал патриотизм одной из составляющих российского самосознания, подчеркнув, что русские, в отличие от европейцев, не утрачивают это чувство.