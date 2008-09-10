Умер писатель Юрий Покальчук

Ушел из жизни писатель и поэт Юрий Покальчук.

Сообщение об этом разместило на своем сайте издательство «Кальвария». В последнее время господин Покальчук тяжело болел, сообщает Телекритика.

Юрию Покальчуку было 67 лет. Он родился 24 января 1941 года в Кременце (ныне Тернопольская область). Детство и юность провел в Луцке, где окончил педагогический институт. Учился в Ленинградском университете. С 1976 года – член Союза писателей Украины, в 1997-2000 – президент Ассоциации украинских писателей.

Значительная часть жизни Юрия Покальчука была связана с телевидением. Он работал на телеканале «1+1», был членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, а в последнее время – председателем Общественного совета при Национальном совете.