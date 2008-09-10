Заказ Ливии на поставку самолетов Ан-74 практически сорван

Харьковское государственное авиационное производственное предприятие не в состоянии выполнить заказ на поставку в Ливию самолетов Ан-74.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции заявил президент Ассоциации предприятий авиационной промышленности «Укравиапром» Валерий ШМАРОВ.

По его словам, экономическое положение ХГАПП сегодня таково, что предприятие просто не в состоянии выполнить этот заказ. «Это приведет к тому, что мы потеряем Ливию как заказчика нашей авиатехники», - сказал В.ШМАРОВ и добавил: «Кроме того, срыв поставок самолетов крайне негативно отразится на возможности Украины принять в дальнейшем участие в модернизации ливийской военной техники советского производства».

Как сообщал УНИАН, 9 февраля 2007 года в ходе визита в Ливию украинской делегации первый заместитель министра промышленной политики Украины Владимир РЫЖОВ заявил, что заключенные ранее с Ливией контракты на поставку транспортных самолетов Ан-74 будут выполнены в полном объеме.

Справка УНИАН. В октябре 2005 года Управление гражданской авиации Ливийской Арабской Народной Социалистической Джамахирии и Харьковское государственное авиационное производственное предприятие ратифицировали договор на поставку нового самолета Ан-74ТК-300 в VIP-компоновке.

Согласно договору, самолет должен был быть поставлен заказчику на протяжении трех месяцев от начала финансирования, которое ливийская сторона обязалась начать со второй половины ноября 2005 года.

Ранее ХГАПП получило от Ливии заказ на изготовление двух летающих госпиталей на базе Ан-74ТК-200С. Предусматривалось, что с началом эксплуатации машин Ан-74 будет заключен контракт на строительство в Ливии базы технического обслуживания украинских самолетов Ан-74 и Ан-140-100.