Луценко вручил подозрение судье Высшего хозсуда Швецу (видео)

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Читайте такжеВ ГПУ рассказали, какие статьи инкриминируют скандальному депутату Онищенко

«Генпрокурор Юрий Луценко лично вручил сообщение о подозрении судье Виктору Швецу в помещении Высшего хозяйственного суда Украины», - написала она.

Генпрокурор Юрий Луценко лично вручил сообщение о подозрении судье Виктору Швецу в помещении Высшего хозяйственного суда Украины — Лариса Сарган (@SarganLarysa) July 27, 2016

В управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины уточнили, что Швеца подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383; ч. 2 ст. 384 УК Украины, а именно: в завершенном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах; заведомо ложном сообщении органу досудебного расследования о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц; а также в заведомо ложном показании, совершенном из корыстных побуждений.

Выполняя требования уголовного процессуального законодательства относительно порядка уведомления судьи о подозрении, это процессуальное действие осуществлено именно генеральным прокурором, подчеркивают в ГПУ.

Швецу были разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 42 УПК Украины, и вручили памятку о правах и обязанностях подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в СБУ заявили о задержании Швеца за взяточничество. Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Впоследствии руководитель аппарата председателя СБУ Александр Ткачук заявил, что Швец находится под домашним арестом, который ему суд избрал в качестве меры пресечения.

После этого пресс-служба Высшего хозсуда опровергла это заявление. В суде сообщили, что для любых процессуальных действий в отношении судьи необходимо разрешение Верховной Рады.