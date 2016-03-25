В Высшем хозсуде отрицают, что СБУ задержала за взятку их судью Швеца: он на рабочем месте

Об этом сообщает пресс-служба ВХСУ.

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"Средствами массовой информации распространено сообщение о задержании судьи Высшего хозяйственного суда Украины Виктора Швеца. В то же время такое задержание не осуществлялось, а судья находится на своем рабочем месте", - подчеркивается в сообщении на сайте суда.

Как добавили в пресс-службе, "по сообщению самого Виктора Швеца, у него существует личный конфликт, который возник из гражданско-правовых отношений".

Кроме того, представитель пресс-службы ВХСУ в комментарии УНИАН обратила внимание, что следственные действия в отношении судьи, в том числе и его арест, должны проходить по специальной процедуре, необходимо, в частности, "разрешение Верховной Рады".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в СБУ заявили о задержании судьи ВХСУ Швеца за взятку.

По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, Швец был задержан поздно вечером 24 марта работниками СБУ совместно с сотрудниками военной прокуратуры. В СБУ рассказали, что во время проведенных обысков дома и в рабочем кабинете задержанного изъяли немалые суммы денежных средств и паспорт гражданина другого государства.

Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Впоследствии в СБУ сообщили, что задержанному за взяточничество судье Высшего хозсуда Швецу суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.