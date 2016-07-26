Бирюков показал фото тараканов и червей в солдатской пище в воинской части Николаева

Об этом он написал на своей странице в Facebook, выложив фото червяков и тараканов в еде солдат.

«8 бойцов одной воинской части обратились в медпункт с жалобами на отравление. Реакция местного командования была молниеносной - с бойцами проведена "воспитательная" беседа, они себя чувствуют великолепно», - заявил он.

По данным Бирюкова, на следующее утро бойцы отказались сдавать анализы на бакпосев, без которых это все - лишь слухи и сплетни.

«Мы об этой проблеме узнали случайно, от военнослужащего из медпункта. С которым тоже потом была проведена «беседа», - добавил Бирюков.

Советник президента также выложил фото червячков и тараканов в еде солдат.

"Специально не пишу названия фирм, специально не пишу название части. Работа ведется. Нам важно не просто где-то кого-то "шпокнуть". И уж нам вообще до лампочки все эти томные намеки про "потоки". В столовых двух воинских частей города Николаева с самого раннего утра ведется хаотично-паническая работа по наведению порядка на складах и в помещениях столовых. Забавно. Есть надежда на то, что хотя бы неделю бойцы будут питаться вменяемо. Хотя, глядя на сегодняшний "улов" фотографий…", - добавил Бирюков.

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Как сообщал УНИАН, 20 июля в Минобороны заявили о намерении разорвать контракт на сумму 400 млн грн с фирмой “Визит”, которая обеспечивает питанием военнослужащих учебного центра «Десна», за неудовлетворительное качество продуктов.

В июне текущего года около 200 военнослужащих учебного центра отравились продуктами питания, которые поставляла упомянутая компания.

Тогда Бирюков высказал мнение, что Министерству обороны будет непросто прекратить сотрудничество с недобросовестными компаниями, которые поставляют питания для военных, поскольку цена вопроса - 4 млрд грн, которые они ежегодно осваивают.

24 июля министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак в одной из воинских частей в Одесской области обнаружил некачественные продукты и ненадлежащие условия их хранения.