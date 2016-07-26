США на этой неделе передадут Украине беспилотники и приборы ночного видения - Пайетт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол США в Украине Джеффри Пайетт сообщил во время дискуссионного клуба, организованного фондом «Открой Украину».

Говоря о помощи Соединенных Штатов украинским военным, Пайетт отметил, что "мы уже сегодня обязались предоставить более 600 миллионов долларов помощи в сфере безопасности".

По его словам, на этой неделе в Украину будет доставлено очередное снаряжение.

"У нас на этой неделе состоится еще одна большая доставка беспилотных летательных аппаратов. Мы доставим больше приборов ночного видения в ближайших несколько дней", - заявил Пайетт.

Посол не уточнил точное количество снаряжения, которое поступит в Украину.

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Также он вспомнил, что в Украину доставлялись радары.

По его словам, Соединенные Штаты помогли "очень храбрым украинским женщинам и мужчинам, солдатам и матросам, сухопутным войскам и морским силам вашей страны теми средствами, которые они могут использовать для сдерживания российской территориальной агрессии".