Украина получила от США мощные контрбатарейные радары (фото, видео)

Как отмечается в сообщении, глава государства сказал, что мы получаем новый пакет военной помощи от американских партнеров. «Это самые современные контрбатарейные станции, название которых уже хорошо изучили в украинских войсках. Сегодня контрбатарейные станции - эффективные станции - очень помогают украинским войскам защищать родную землю», - сказал президент.

«Сегодняшнее событие - это дополнительный шаг на пути укрепления нашего взаимодействия с американскими партнерами с целью усиления обороноспособности Украинского государства. Этот шаг лишь небольшая часть той военно-технической помощи, которую правительство США предоставляет Украине в этом году», - отметил глава Украинского государства.

По словам президента, на эти цели США уже выделено 335 млн долларов, а в Конгрессе США продолжается рассмотрение законопроекта о дополнительном выделении Украине еще 500 млн долларов.

«Убежден, что инвестиция в безопасность и оборону Украины является дополнительной инвестицией и в европейскую безопасность, и в европейскую оборону. Потому что здесь мы защищаем не только территориальную целостность и независимость нашего государства, здесь мы защищаем свободу и демократию всего европейского континента», - подчеркнул Порошенко.

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Президент напомнил о прошлогодней подобной встрече во Львове, когда украинская армия приняла очередную партию американской помощи.

По словам главы государства, «контрбатарейные радары помогают и помогут украинскому солдату видеть каждый выстрел российско-террористических войск». Дальность до 25 км позволяет своевременно выявлять тех, кто, нарушая Минские соглашения, применяет артиллерию, минометы, танки, пытаясь проводить обстрелы украинских позиций.

«Хочу подчеркнуть, что украинцы порох держат сухим и, как только возникает угроза наступления, я никому не советую проверять украинские войска в том, какое время нам потребуется чтобы выдвинуть артиллерию и дать отпор агрессору», - подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что новые станции на порядок укрепят оборонительные возможности, а затем будут служить дополнительным сдерживающим барьером против тех, кто продолжает провоцировать наши Вооруженные Силы, не уважает перемирие согласно Минских соглашений, кто дерзко считал, что сможет остаться безнаказанным, а вину за обстрелы перевести на украинскую сторону.

«Благодаря этим станциям мы имеем убедительные объективные доказательства того, кто нарушает Минские соглашения, открывает огонь, и кто понесет за это суровую ответственность», - добавил глава государства.

Президент подчеркнул, что украинские военные уже имеют положительный опыт применения этих станций. Более того, украинские специалисты развили возможности и модернизировали их. «Благодаря применению этих станций, было сохранено сотни жизней украинских воинов и гражданского населения», - подчеркнул Порошенко.

Украина получила 14 радаров класса AN/TPQ-49 и AN/TPQ-36. Радары класса AN/TPQ-36 являются самыми современными средствами контрбатарейной борьбы и предназначены для обнаружения и уничтожения артиллерии. Радары находятся на вооружение армии США. Станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 предназначена для обнаружения и определения координат огневых позиций минометов, артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня противника. Украина не имеет аналогов этих радаров. По сравнению с имеющейся в Вооруженных Силах Украины радиолокационной станцией АРК-1М «Рысь» станция AN/TPQ-36 имеет большую дальность и сектор разведки и позволяет одновременно вести разведку на площади, большей площади разведки АРК-1М в 3,5 - 4 раза, подчеркивается в сообщении.