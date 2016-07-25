Взрыв на полигоне в Николаевской области: боец АТО назвал вероятные причины

Просто во время учений у солдат разорвался миномет, говорится в сюжете ТСН.

Бойцы 57-й бригады отрабатывали стрельбу из 120-го калибра. Во время очередного выстрела миномет разорвался. По неофициальной информации, на месте погиб наводчик миномета. "Он служил в Вооруженных Силах Украины. Это произошло во время проведения плановых занятий. Военнослужащий опытный, служил не один год, почему сейчас так произошло – должно установить расследование", - заявил пресс-офицер Одесского регионального медиа-центра Минобороны Ярослав Чепурной.

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Осколки попали в военных, которые находились рядом. Всех раненых доставили в Николаевский военный госпиталь. Один военный в тяжелом состоянии. Осколок от миномета пробил мужчине голову. В эти минуты ему делают операцию. "Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь. Травма головы тяжелая, вытащили осколок. Остальным оказали первую помощь, у них стабильное состояние, все нормально", - рассказал заместитель руководителя Николаевского военного госпиталя Григорий Володько.

Миномет, который взорвался, был из новой партии оружия. Причину детонации должны установить следователи. Военная прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении правил обращения с оружием. "Ответить, почему произошел взрыв, нельзя, поскольку с участием специалистов проводится осмотр, соответствующие выводы будут предоставлены после проведения всех экспертиз", - объяснил военный прокурор Николаевского гарнизона Александр Кот.

Минометчик с боевым опытом Роман Бояринов говорит, что наиболее вероятная причина взрыва – это неисправность самой установки или же старые боеприпасы. "Он может лежать на складе 20-30 лет. Вследствие окисления капсулы он или не срабатывает или срабатывает с задержкой в несколько секунд. А если залповый огонь батареи, то зарядник может воспринять залп соседнего миномета за свой и закинуть следующую мину. А в этот момент вылетает мина, которая в стволе", - рассказал участник АТО Роман Бояринов.